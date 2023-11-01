Группа ДДТ заработала более 19 000 000 рублей на предварителных заказах на новые релизы

В сообщении "ДДТ" сказано, что предзаказ на Planeta.ru завершен успешно.

Музыканты благодарят поклонников за огромную поддержку.

Проект запустили 7 июня текущего года в рамках платформы Planeta.ru, а поддержали его 6613 раз.

Сумма сборов - 19 434 800 российских рублей.

В доступе к предзаказу были сольный альбом Юрия Шевчука "Волки в тире", "Сборник песен №2" группы "ДДТ" и пластинка Константина Шумайлова под названием "ДДТ. Ремиксы".