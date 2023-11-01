Как определить, замужем литовская женщина или нет: достаточно взглянуть на ее фамилию

Раньше, когда традиции в Литве соблюдались более строго, определить замужнюю и свободнуу женщину было проще простого.
Ведь окончания фамилий незамужней девушки и дамы, состоящей в браке имеют свои отличия.
Сегодня многие женщины отходят от привычных традиций и предпочитают сохранять свою девичью фамилию, поэтому распознать их статус становится сложнее.
О чем же могут рассказать литовские фамилии? У мужчин они всегда заканчиваются на -с. С женщинами все интереснее.
Если на конце фамилии стоит -не, это значит, что дама уже в браке и носит фамилию мужа.
Окончание -те указывает на то, что девушка свободна или в браке, но оставила себе девичью фамилию.
Приведем пример: Юозас Будрайтис - известный литовский актер, у его мамы фамилия звучит так - Будрайтиене, у дочери уже по-другому - Будрайтите.
Вот и получается, все члены одной семьи, но фамилии у всех различаются.
Или вот еще один пример известной звездной семьи. Дочь Аллы Пугачевой - Кристина Орбакайте.
У ее отца фамилия Орбакас, Если бы примадонна сохранила фамилию бывшего мужа, она звучала бы так - Орбакайне.
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