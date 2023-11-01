Разин предсказал смерть Милявской и Кудрявцевой

Кадрами своего празднования Хэллоуина Андрей Разин поделился в собственном микроблоге.

Он не только пугал прохожих Нью-Йорка, "нарядившись смертью", но и посылал проклятия в адрес российских знаменитостей.

Музыкальный продюсер, снимая ролик, заявил: "Смерть ходит по Нью-Йорку и ищет Леру (Кудрявцеву) и Лолиту (Милявскую)… Смерть ищет грешников".

Совсем недавно Разин посылал проклятия в адрес всех артистов, принявших участие в вечере памяти Юрия Шатунова.