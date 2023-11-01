У американской певицы Оливии Родриго новый роман

Известная американская певица, номинант премий “Грэмми” и “Женщина года” (по версии Billboard) Оливия Родриго, весело отдыхает в Лондоне, сообщает Нellomagrussia.ru.
Недавно звезда была замечена в объятиях британского артиста Луи Партриджа, которого зрители знают по лентам “Энола Холмс” и сериале “Пистол”.
Фанаты исполнительницы, изучив фото кумиров, пришли к выводу, что объятия знаменитостей не такие уже и дружеские.
Оливии и Луи - по 20 лет. Поклонники ждут, что они подтвердят свои отношения и будут официально выходить вместе в свет.
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