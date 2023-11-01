У американской певицы Оливии Родриго новый роман

14:31 2023-11-01
У американской певицы Оливии Родриго новый роман

Фанаты провели собственное расследование и пришли к выводу, что у поп-дивы отношения с британским артистом Луи Партриджем.

Известная американская певица, номинант премий “Грэмми” и “Женщина года” (по версии Billboard) Оливия Родриго, весело отдыхает в Лондоне, сообщает Нellomagrussia.ru.

Недавно звезда была замечена в объятиях британского артиста Луи Партриджа, которого зрители знают по лентам “Энола Холмс” и сериале “Пистол”.

Фанаты исполнительницы, изучив фото кумиров, пришли к выводу, что объятия знаменитостей не такие уже и дружеские.

Оливии и Луи - по 20 лет. Поклонники ждут, что они подтвердят свои отношения и будут официально выходить вместе в свет.

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