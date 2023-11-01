Петросян впервые снимется в кино в картине «Манюня: Путешествие в Москву»

Имя персонажа, которого доверено сыграть Евгению Петросяну в фильме "Манюня: Путешествие в Москву", пока не раскрывается.

Предполагается, что это будет один из представителей армянской диаспоры в российской столице, ведь картина рассказывает о приключениях еврейской и армянской девушки в союзе, куда приезжает Манюня в погоне за мечтой.

Известно, что это уже 3-й проект, посвященный дружбе двух армянских школьниц: Наринэ Абгарян и Манюни Шац.

Сюжет картины повествует о том, что главная героиня в компании друзей прибывает в Москву, чтобы посетить выступление группы "Песняры".