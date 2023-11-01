Инстасамка призналась, на какие «унижения» ей пришлось пойти после пластики ягодиц

В 2021 году Инстасамка решилась на операцию по увеличению ягодиц, трансформация происходила под чутким руководством Тимура Хайдарова.

Сама рэперша охарактеризовала процедуру коротко и емко, без лишних комментариев: "полный треш".

На "Шоу Воли" Дарья пришла вместе со своим мужем. Там она откровенно поделилась всеми ужасами, которые ей пришлось пережить ради улучшения своей внешности.

Поняла, как это больно, у меня даже не сгибались ноги. Олег [муж Дарьи] свидетель. К тому же публичное унижение: меня мыли медсестры. Это эксклюзив — ужас.

По словам Инстасамки, после проведенной коррекции ей долго нельзя было садиться. Даже посещать туалет приходилось с помощью медперсонала.

Звоню, приглашаю девочек к действиям, а они моя аудитория… Они начинают меня отмывать, я просто сижу и думаю, куда я вляпалась.

Между прочим, чтобы увеличить ягодицы, не прибегая к искусственным имплантам, Дарье пришлось изрядно поправиться.

Ей нужны были запасы своих жировых тканей, чтобы внедрить их в зону коррекции.

Это было первым серьезным испытанием на пути к желанной цели.

Как рассказала Инстасамка, пластику она делала уже не раз.

Хирурги увеличили Дарье грудь, попу, также певица подправила себе пресс и руки.