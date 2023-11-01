Инстасамка призналась, на какие «унижения» ей пришлось пойти после пластики ягодиц

14:49 2023-11-01
Инстасамка призналась, на какие «унижения» ей пришлось пойти после пластики ягодиц

На днях скандальная блогерша побывала на шоу Павла Воли, где позволила себе разоткровенничаться. Дарья Зотеева поделилась впечатлениями от процедуры по увеличению ягодиц.

В 2021 году Инстасамка решилась на операцию по увеличению ягодиц, трансформация происходила под чутким руководством Тимура Хайдарова.

Сама рэперша охарактеризовала процедуру коротко и емко, без лишних комментариев: "полный треш".

На "Шоу Воли" Дарья пришла вместе со своим мужем. Там она откровенно поделилась всеми ужасами, которые ей пришлось пережить ради улучшения своей внешности.

Поняла, как это больно, у меня даже не сгибались ноги. Олег [муж Дарьи] свидетель. К тому же публичное унижение: меня мыли медсестры. Это эксклюзив — ужас.

По словам Инстасамки, после проведенной коррекции ей долго нельзя было садиться. Даже посещать туалет приходилось с помощью медперсонала.

Звоню, приглашаю девочек к действиям, а они моя аудитория… Они начинают меня отмывать, я просто сижу и думаю, куда я вляпалась.

Между прочим, чтобы увеличить ягодицы, не прибегая к искусственным имплантам, Дарье пришлось изрядно поправиться.

Ей нужны были запасы своих жировых тканей, чтобы внедрить их в зону коррекции.

Это было первым серьезным испытанием на пути к желанной цели.

Как рассказала Инстасамка, пластику она делала уже не раз.

Хирурги увеличили Дарье грудь, попу, также певица подправила себе пресс и руки.

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