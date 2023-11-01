Армия Израиля нанесла второй удар по лагерю беженцев в Газе

1 ноября журналисты информагентства WAFA сообщили, что подразделения израильского ЦАХАЛа нанесли повторный ракетный удар по месту дислокации беженцев в секторе Газа. В результате обстрела на месте погибли десятки палестинцев.

Известно, что авиаудару Израиля подвергся лагерь беженцев Джабалия, в то время как для бомбардировки использовались не менее десяти ракет.

Днём ранее стало известно, что ЦАХАЛ атаковали Джабалию, убив или ранив порядка четырёхсот человек. Все пострадавшие оказались палестинскими беженцами.