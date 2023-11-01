Минобороны Великобритании признало мощь российских дронов «Ланцет»

1 ноября пресс-служба Министерства обороны Великобритании опубликовала новый пост в мессенджере X (ранее Twitter). В сообщении говорится, что ударные беспилотники "Ланцет" являются лучшим вооружением, применяемым армией России на Украине.

По данным Минобороны Британии, за последний год ведения спецоперации именно "Ланцеты" показали наибольшую эффективность при ударах по позициям ВСУ.

Также в сообщении сказано, что ранее российские войска применяли дроны для разведки за передвижением пехоты и бронетехники противника, однако "Ланцеты" изменили правила игры, доказав, что ВС РФ умеют производить ударные беспилотники.