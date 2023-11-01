Нигай призналась, что впала в депрессию после участия в «Новых звездах в Африке»

Карина Нигай рассказала на своей странице в запрещенной в РФ соцсети, что после пребывания на проекте "Новые звезды в Африке" у нее развилась сильная депрессия, а также наблюдается расстройство пищевого поведения.
Блогер рассказала, что поправилась на 5 килограммов и до сей поры не может вернуть коже здоровый вид.
Знаменитость объяснила такие изменения в организме сбоем, который нужно лечить, но она не знает как.
Теперь Карина заявляет, что больше никогда не согласится участвовать в проектах, где нужно "жить с этими людьми и быть под камерами 24/7".
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