Нигай призналась, что впала в депрессию после участия в «Новых звездах в Африке»

Карина Нигай рассказала на своей странице в запрещенной в РФ соцсети, что после пребывания на проекте "Новые звезды в Африке" у нее развилась сильная депрессия, а также наблюдается расстройство пищевого поведения.

Блогер рассказала, что поправилась на 5 килограммов и до сей поры не может вернуть коже здоровый вид.

Знаменитость объяснила такие изменения в организме сбоем, который нужно лечить, но она не знает как.

Теперь Карина заявляет, что больше никогда не согласится участвовать в проектах, где нужно "жить с этими людьми и быть под камерами 24/7".