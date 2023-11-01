Четыре человека пострадали в результате ДПТ со скорой помощью в Москве

15:03 2023-11-01
Четыре человека пострадали в результате ДПТ со скорой помощью в Москве

Из-за столкновения "скорой" с легковыми автомобилями в Москве ранены 4 человека.

1 ноября в Капотне на юго-востоке Москвы произошла авария с участием машины скорой помощи и двух "легковушек". ДТП привело к ранению четырёх человек, три из которых находились в "скорой".

Известно, что в результате аварии розлива горючего на дорогу допущено не было, ввиду чего пожара при ДТП не произошло. В настоящий момент на месте ЧП работают правоохранители, которые пытаются установить причины инцидента.

Сейчас неизвестно, кто является виновником аварии, однако следователи смогут изучить видеозаписи с наружных камер видеонаблюдения и видеорегистраторов.

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