Четыре человека пострадали в результате ДПТ со скорой помощью в Москве

1 ноября в Капотне на юго-востоке Москвы произошла авария с участием машины скорой помощи и двух "легковушек". ДТП привело к ранению четырёх человек, три из которых находились в "скорой".

Известно, что в результате аварии розлива горючего на дорогу допущено не было, ввиду чего пожара при ДТП не произошло. В настоящий момент на месте ЧП работают правоохранители, которые пытаются установить причины инцидента.

Сейчас неизвестно, кто является виновником аварии, однако следователи смогут изучить видеозаписи с наружных камер видеонаблюдения и видеорегистраторов.