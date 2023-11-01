Фридман и Авен назвали ошибкой свои инвестиции в Великобритании

Журналисты американской газеты Bloomberg утверждают, что в прошлом году российские миллиардеры Пётр Авен и Михаил Фридман провели три часа на допросе у английских правоохранителей.

В ходе диалога Авен признался, что считает ошибочными свои прежние инвестиции в экономические проекты на территории Великобритании, поскольку страны коллективного Запада практикуют заморозку активов россиян в соответствии с санкциями Евросоюза и США.

Похожей позиции придерживается Михаил Фридман, который на допросе в Великобритании назвал большой ошибкой свои вложения в этой стране.