Пограничник ВСУ приговорён к 27 годам колонии за убийство семейной пары в Мариуполе

15:15 2023-11-01
Пограничник ВСУ приговорён к 27 годам колонии за убийство семейной пары в Мариуполе

Украинского пограничника приговорили к почти 30 годам тюрьмы за убийство супружеской пары в ДНР.

Вечером 1 ноября пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что сотрудник Погранслужбы Украины Сергей Ростовский приговорён к 27-ми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Было установлено, что в конце марта 2022 года Ростовский убил семейную пару в Мариуполе. Известно, что пограничник ВСУ остановил мужчину и женщину, которые ехали на мотоцикле.

Заподозрив пару в поддержке российской спецоперации, Сергей Ростовский застрелил супругов. Впоследствии выяснилось, что убитые работали в сфере здравоохранения.

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