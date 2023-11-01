Пограничник ВСУ приговорён к 27 годам колонии за убийство семейной пары в Мариуполе

Вечером 1 ноября пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что сотрудник Погранслужбы Украины Сергей Ростовский приговорён к 27-ми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Было установлено, что в конце марта 2022 года Ростовский убил семейную пару в Мариуполе. Известно, что пограничник ВСУ остановил мужчину и женщину, которые ехали на мотоцикле.

Заподозрив пару в поддержке российской спецоперации, Сергей Ростовский застрелил супругов. Впоследствии выяснилось, что убитые работали в сфере здравоохранения.