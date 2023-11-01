Ургант и Познер, пребывая в Дубае, заявили, что любят Россию

Иван Ургант заявил, что очень сильно любит РФ, о чем не догадывался ранее.

Позднее у Урганта и Владимира Познера поинтересовались, когда наступит мир во всем мире. Последний усомнился, будет ли такое время хоть когда-нибудь, но конкретного ответа не дал.

Иван же Ургант заявил, что надеется на светлое будущее, не став принимать во внимание слова коллеги о негативном развитии ситуации в мире.

Ведущий "Вечернего Урганта" также отшутился, что на протяжении полутора лет пытается принести извинения, но "ему никто не дает".