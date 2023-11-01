Натали сообщила, что тоскует по покойному супругу, за которым была замужем 32 года

Натали рассказала, что после смерти мужа Александра Рудина прошла уже много стадий своего горя, утраты, боли.

Исполнительница не стала скрывать, что очень соскучилась по возлюбленного, которого так хочется обнять и услышать его волшебный голос.

По словам артистки, она пытается привыкнуть к жизни без избранника, но ей до сих пор больно говорит о нем.

Напомним, что новость о смерти супруга Натали появилась 30 июля текущего года, а за 2 недели до этого у него умер отец.