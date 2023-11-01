Пенсионер из Щелково, спасший школьника от грабителя, получил в подарок «Ниву»

1 ноября глава администрации Щелково Андрей Булгаков подарил автомобиль "Нива" местному пенсионеру Михаилу Макарову, который 23 октября защитил школьника от нападения грабителя. В тот день мужчина ремонтировал свою "Оку", услышав крик о помощи.

На камеры видеонаблюдения попал момент, как мужчина вырывает из рук школьника телефон, после чего пытается сбежать. Услышав крики, Макаров остановил грабителя ловкой подсечкой и вернул телефон мальчику.

Событие привлекло внимание журналистов, после чего Михаила Макарова прозвали "героем из Щелково". Пенсионер признался в любви к отечественному автопрому и своей "Оке", а теперь ему подарили новенькую "Ниву".