Боррель пришёл в ужас от числа жертв после удара ЦАХАЛ по лагерю беженцев в Газе

1 ноября глава отдела Евродипломатии Жозеп Боррель написал новое сообщение в соцсети X (ранее Twitter), где публично заявил, что его шокировало количество погибших в результате бомбардировки лагеря беженцев в палестинской Джебалии. По словам Борреля, удар Израиля по пункту дислокации беженцев носит беспрецедентный характер.

Жозеп Боррель напомнил, что ЦАХАЛ имеют право на защиту территории Израиля от внешних посягательств, однако израильское правительство должно озаботиться вопросом сохранности мирных жителей в секторе Газа.

Также политик подтвердил, что в зоне палестино-израильского конфликта складывается неутешительная тенденция, ведущая к гуманитарной катастрофе.