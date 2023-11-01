Полицейские остановили машину с 21 кг конопли в Крыму

1 ноября МВД Крыма опубликовало новый пресс-релиз, в котором сообщается, что на автотрассе "Симферополь-Николаевка" была остановлена машина с 36-летним жителем Симферополя за рулём.

При обыске транспортного средства в его кузове были обнаружены растения со странным запахом. В ходе дальнейшей экспертизы стало известно, что мужчина перевозил 21 килограмм конопли.

Задержанный утверждает, что не планировал продавать или использовать растение в личных целях, а якобы вёз его в поле, намереваясь уничтожить.