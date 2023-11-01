Подольская рассказала, что в детстве вызывала инопланетян

Наталья Подольская вспомнила, что в детстве с друзьями соединяла карандаши, призывая инопланетян появиться.

По словам певицы, им казалось, что инопланетные существа приходили.

Наталья отметила, что в настоящее время ни в мистику, ни в какие-либо пророчества не верит, так как это идет в противовес с ее религиозными убеждениями.

Подольская не сомневается, что "такие увлечения" проходят, когда человек набирается ума.