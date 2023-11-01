Лоза заявил, что Мадонна похожа на Кобзона

В рамках интервью НСН Юрий Лоза объяснил рекордные успехи Мадонны ее упорством и тем, что всю жизнь она идет по одной дороге, никуда не сворачивая с нее.

Лоза отметил, что у мировой знаменитости "все заточено" на гастроли.

Музыкант обратил внимание, что коллеги исполнительницы погружаются в дела семейные, пробуют себя в предпринимательстве и другой деятельности, но не Мадонна.

Исполнитель заявил, что в этом американка похожа на Иосифа Кобзона, о бурной концертной деятельности которого ходили легенды.

Напомним, что Мадонна попала в Книгу рекордов Гиннеса как "самая продаваемая артистка всех времен" в этом году.