Диетолог-нутрициолог Кочнева сообщила, как избавиться от осенней и зимней хандры

Симптомами САР являются плохое настроение, изменения аппетита, как правило, в сторону его повышения, повышенная утомляемость.

О том, как справиться с этой напастью, в интервью изданию "Вечерняя Москва" сообщила диетолог-нутрициолог Елена Кочнева.

Медик объясняет неприятное состояние нехваткой света, из-за чего нарушается синтез серотонина и дофамина, так как вырабатываются они при помощи особого фермента, который работает лишь на солнце.

По словам специалиста, избежать развития сезонного растройства поможет употребление витаминов D, группы В, магния и адаптогенов.

Также при этом необходимо правильно питаться.

Кочнева посетовала, что те, кто не употребляем в достаточном количестве дикую, свежую рыбу и морепродукты, находится в группе риска САР.