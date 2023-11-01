В крови Мэттью Перри не обнаружено следов наркотиков

По прогнозам, расследование причин смерти Мэттью Перри займет 4 - 6 месяцев.
В настоящее время уже есть результаты тестов на фентанил и метамфетамин, которых в организме артиста не обнаружено, о чем информирует издание TMZ.
Сейчас эксперты занимаются более детальным исследованием на наличие в крови звезды сериала "Друзья" запрещенных веществ.
Отмечается, что выявление причин смерти актера Голливуда займет гораздо больше времени, чем предполагалось ранее.
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