В крови Мэттью Перри не обнаружено следов наркотиков

По прогнозам, расследование причин смерти Мэттью Перри займет 4 - 6 месяцев.

В настоящее время уже есть результаты тестов на фентанил и метамфетамин, которых в организме артиста не обнаружено, о чем информирует издание TMZ.

Сейчас эксперты занимаются более детальным исследованием на наличие в крови звезды сериала "Друзья" запрещенных веществ.

Отмечается, что выявление причин смерти актера Голливуда займет гораздо больше времени, чем предполагалось ранее.