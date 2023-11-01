Асмус обвинила Петрова в том, что он пытается ее лишить работы в кино через продюсеров

17:34 2023-11-01
Асмус обвинила Петрова в том, что он пытается ее лишить работы в кино через продюсеров

В своих социальных сетях Кристина Асмус написала, что "один друг" делает все, чтобы лишить ее работы, намекая на Александра Петрова.

Кристина Асмус заверила, что её абсолютно не задело подобное положение вещей.

Артистка заметила, что могла бы выложить сторис про своего "ранимого" друга, который отписался от нее в социальных сетях.

Теперь же этот "приятель" пытается лишить актрису работы, оказывая давление на продюсеров.

Кристина отметила, что, подумав в течение 15 секунд, приняла решение не реагировать на беспомощное поведение зависимого человека, отметив, что таких людей хочется обнять и пожалеть, пожелав скорейшего выздоровления.

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