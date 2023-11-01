Асмус обвинила Петрова в том, что он пытается ее лишить работы в кино через продюсеров

Кристина Асмус заверила, что её абсолютно не задело подобное положение вещей.

Артистка заметила, что могла бы выложить сторис про своего "ранимого" друга, который отписался от нее в социальных сетях.

Теперь же этот "приятель" пытается лишить актрису работы, оказывая давление на продюсеров.

Кристина отметила, что, подумав в течение 15 секунд, приняла решение не реагировать на беспомощное поведение зависимого человека, отметив, что таких людей хочется обнять и пожалеть, пожелав скорейшего выздоровления.