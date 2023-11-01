Бывшая свекровь МакSим ответила на слова певицы о наркозависимости сына

МакSим дала интервью Надежде Стрелец, в ходе которого сообщила, что ее экс-избранник Алексей Луговцов употреблял наркотики и бредил заговорами масонов, из-за чего они и расстались.
Мать звукорежиссера заявила, что артистка наговаривает на ее наследника, так как тот никогда не принимал запрещенные вещества.
Родительница Луговцова не стала скрывать, что спиртное сын употреблял, особенно в период разрыва с исполнительницей. Женщина заявила, что про масонов Алексей шутил.
По заверениям мамы бывшего мужа МакSим, сейчас ее "ребенок" вообще не пьет и не курит.
Родственница Луговцова также утверждает, что с дочкой он контактирует, усомнившись, что певица это замечала, пребывая в постоянном алкогольном опьянении.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__