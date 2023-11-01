Супер-тренировка Мадонны, которая позволяет ей оставаться в форме и выглядеть молодо в свои 65 лет

Мадонна совершает поездки на велосипеде, где бы не находилась.
Совсем недавно папарацци засняли мировую знаменитость верхом на "железном коне" на улицах Лондона.
В случае ненастной погоды, Мадонна также находит способ размяться. Исполнительница направляется в студию сайклинга, где проводит несколько часов.
Эксперты утверждают, что катание на велосипеде развивает мышцы ног, груди, спины, рук и живота в одно и то же время, что способствует повышению мышечного тонуса и улучшению физической формы.
Понятно, что за таким занятием не только отлично сжигаются калории. По словам специалистов, данный вид активности способствует выработке гормона счастья — окситоцина.
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