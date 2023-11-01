Куликова сообщила, что в тайне ото всех сочеталась узами брака со своим возлюбленным

Мария Куликова в интервью "Леди Mail.ru" призналась, что после развода с Денисом Матросовым думала, что теперь она будет думать только о сыне и работе.
Внезапно в жизни артистки появился человек, который делает ее счастливой.
Благодаря гармоничным отношениям с возлюбленным, Мария воспринимает все происходящее вокруг в позитивном ключе.
Куликова не стала уточнять, как давно она вышла замуж за любимого мужчину, отметив только, что вместе они 9 лет.
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