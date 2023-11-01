Боня в первый раз показала лицо, за пластику которого отдала более 20 000 000 рублей

Виктория Боня продемонстрировала результат пластики на глаза впервые, выложив видео на своей странице в запрещенной в РФ соцсети.
43-летняя знаменитость поделилась в сторис роликом, где предстала в образе на Хеллоуин.
Селебрити одета в платье с глубоким декольте, блестящая тиара украшает ее голову. Макияж выполнен в стиле smoky eyes, а очки декорированы стразами.
По словам блогера, она рада от того, что наконец может показать свое лицо.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__