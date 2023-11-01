По данным Сакса, недавно британская газета Time опубликовала интервью с работниками офиса Владимира Зеленского, которые на условиях анонимности подвергли критике украинского лидера. Дэвид Сакс отмечает, что соратники Зеленского начали критиковать его словами Владимира Путина.

При этом Сакс напомнил, что как и Путин, украинские чиновники обвиняют Владимира Зеленского в коррумпированность и диктаторских замашках, о чём свидетельствует нежелание последнего проводить президентские выборы в стране.

Характерно, что ранее Зеленский неоднократно продлевал режим военного положения на Украине. Именно этот режим законодательно запрещает начинать новые выборы президента.