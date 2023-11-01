Вечером 1 ноября российский разведчик из батальона добровольцев "Скиф" публично заявил, что прибывшие из Польши в зону СВО наёмники гонят бойцов армии Украины в заведомо проигрышное наступление. По словам разведчика, чаще всего поляки заставляют ВСУ идти в бой под Соледаром.

Опрошенный отмечает, что зачастую на Соледарском участке фронта можно встретить мобилизованных украинцев и иностранных наёмников, в то время как добровольцев там практически нет.

Кроме того, российский солдат заявил, что польские войска на Украине нередко вступают в конфликты с подразделениями ВСУ, что играет на руку армии России.