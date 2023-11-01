Лондонская полиция задержала 35 протестующих из Just Stop Oil

1 ноября Служба столичной полиции Лондона опубликовала свежий пресс-релиз, в котором сообщается, что вот уже два дня подряд агрессивно настроенные экологические активисты из организации Just Stop Oil устраивают несанкционированные акции протеста на дороге.

В сообщении говорится, что в среду британские правоохранители задержали не менее 35 выходцев из Just Stop Oil, которые мешали дорожному движению.

Известно, что 1 ноября в Лондоне прошёл так называемый "медленный марш" Just Stop Oil, в рамках которого протестующие неспешно шагали по трассе, тем самым вызывая гнев автомобилистов.