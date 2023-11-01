Гулевич: SMS о мобилизации в Беларуси приравняют к повестке

1 ноября заместитель министра обороны Беларуси Виктор Гулевич сообщил, что власти страны намерены узаконить процесс SMS-оповещения граждан о явке в военные комиссариаты. Гулевич подчёркивает, что в будущем подобное оповещение будет равносильно бумажной повестке.

Виктор Гулевич отметил, что SMS-оповещение о необходимости явиться в военкомат будет действовать в рамках мобилизации, которая может быть объявлена в условиях военного времени.

Также Гулевич напомнил, что в мирное время повестка в военкомат по SMS не будет иметь ту же силу, что и бумажное извещение, доставленное на адрес проживания призывника.