Андрей Леонов сообщил, за что ненавидел своего знаменитого отца

Леонов младший сообщил, что ненавидел, когда знаменитый актер, сидя рядом в автомобиле, все время говорил под руку: "Сынок, столбы мелькают!", наследник в ответ: "Да, пап, я еду 40", отец: "Соизмеряй".

Именно из-за слова "соизмеряй" сын и недолюбливал папу временами.

В качестве страшных моментов Андрей назвал случаи, когда Евгений кричал на него из-за манеры вождения. Тогда сын останавливал транспортное средство, отказываясь продолжать путь.

Звезда "Папиных дочек" не стал скрывать, что с того времени не выносит, когда ему делают замечания.