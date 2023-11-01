Андрей Леонов сообщил, за что ненавидел своего знаменитого отца

Андрей Леонов вспомнил, как отец разрешил ему прокатиться на авто в качестве водителя в 14 лет.
Тогда Евгений Леонов был занят в съемках фильма "Гонщики" и дал наследнику "поуправлять" машиной, в которой снимался.
Леонов младший сообщил, что ненавидел, когда знаменитый актер, сидя рядом в автомобиле, все время говорил под руку: "Сынок, столбы мелькают!", наследник в ответ: "Да, пап, я еду 40", отец: "Соизмеряй".
Именно из-за слова "соизмеряй" сын и недолюбливал папу временами.
В качестве страшных моментов Андрей назвал случаи, когда Евгений кричал на него из-за манеры вождения. Тогда сын останавливал транспортное средство, отказываясь продолжать путь.
Звезда "Папиных дочек" не стал скрывать, что с того времени не выносит, когда ему делают замечания.
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