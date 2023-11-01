Алексей Панин получил паспорт США и признался в работе на Госдеп

1 ноября Алексей Панин (признан иноагентом по решению Министерства юстиции РФ) опубликовал новый пост в соцсетях, где похвастался новеньким паспортом США. Известно, что последние три года Панин прожил в Испании, переехав в Калифорнию в прошлом месяце.

Кроме того, Алексей Панин заявил, что во время проживания на испанской территории он работал на американский Госдепартамент. При этом актёр не пояснил, являются ли его слова шуткой.

Известно, что ранее Панин оправдывал украинскую диверсию на Крымском мосту, из-за чего его объявили в уголовный розыск по статье за оправдание терактов.