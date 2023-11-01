Девушка 2001 года рождения скончалась при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Вечером среды, 1 ноября, мэр Донецка Алесей Кулемзин написал новый пост у себя в соцсетях, где рассказал, что сегодня украинские войска обстреляли Куйбышевский район города.

По данным Кулемзина, одна из ракет ВСУ попала в "легковушку", на которой передвигалась девушка 2001 года рождения. В результате разрыва боеприпаса россиянка погибла на месте.

Известно, что за 1 ноября армия Украины четырежды атаковала Куйбышевский район Донецка, расположенный в западной части города. Для обстрела столицы ДНР украинские военные использовали снаряды калибра в 155 миллиметров.