Чарли Шин сообщил, как отреагировал на работу своей наследницы в OnlyFans

Издание Page Six сообщает, что Чарли Шин сначала отнесся к занятию дочери негативно из-за репутации OnlyFans.
Актер считал, что ни к чему хорошему такое поведение наследницы не приведет, но смирился.
Селебрити не стал скрывать, что для того, чтобы принять действия дочки, ему пришлось поработать над собой.
Шин заметил, что должен быть уверен в себе и знать, что все достоинства его ребенка остаются при ней.
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