Роскошь принцев, деливших Индию до середины 20-го века, и сегодня поражает непристойностью и дикостью трат

19:41 2023-11-01
Роскошь принцев, деливших Индию до середины 20-го века, и сегодня поражает непристойностью и дикостью трат

Ошейники у их собак были отделаны бриллиантами, салюты они давали из пушек из цельного золота и хранили сотни фаллоимитаторов.

После ухода Британии из Индии в 1947 году около 100 раджей, махараджей, ханов и навабов были крайне взволнованы своим будущим. При власти англичан они представляли собой часть правителей 565 княжеств Индии и верховодили почти половиной суши страны и третью ее населения. 

Одни правители в британской Индии обеспечивали промышленность и инфраструктуру, другие относились к своему народу как к феодальным крепостным.

Расточительность была безгранична. Например, Махараджа Индора поручил разработать трубчатый чехол для шезлонга из леопардовой шкуры, в то время как Махаравал из Дунгарпура специально ездил в Брайтон, чтобы взять уроки исполнения фокстрота.

Правитель Джунагада держал 3000 собак и у его любимцев были ошейники, усыпанные бриллиантами. Когда они спаривались, объявлялся государственный праздник. Гаеквар Пратап Сингх из Бароды отдавал салют из пушки, сделанной из чистого золота.

С того момента, как британцы объявили о своем уходе из Индии, дни княжеских государств были сочтены. Королевские правители оставались на милость недавно созданных правительств Индии и Пакистана, при этом повсюду стали разгораться конфликты между индуистами, мусульманами и сикхами.

Проблемы раздела и интеграции княжеств в состав недавно образованных Индии и Пакистана смогли разрешить 2 правительственных чиновника. Одним из них был Валлабхай Патель - самый влиятельный человек в партии Конгресса. Другим - вице-президент Менон.

В конце концов практически все княжества почти безоговорочно присоединились к новой Индии, а 10 - к Пакистану. Среди них был штат Башавлпур, где салютовали из 17 орудий. Его правитель Садик Мухаммед Хан отсчитывал свою родословную от "дяди пророка Мухаммеда".

Когда пакистанская армия захватила его дворец, обнаружила там коллекцию из 600 фаллоимитаторов. Одни были сделаны из глины, а другие - куплены в Англии, некоторые работали на батарейках.

Штат Хайдарабад с мусульманским большинством был одним из последних, кто устоял, и в конечном итоге был подавлен военными действиями индийского правительства, в результате которых погибло около 50 000 человек (по некоторым оценкам, их число достигает 200 000). Еще тысячи были перемещены.

Окончательный приговор штатам подписала премьер-министр Индии Индира Ганди. Ганди питала патологическую неприязнь к принцам. В 1971 году она отменила личные кошельки и привилегии княжеств, одним махом лишив их оставшегося источника дохода и статуса. 

Некоторые члены королевской семьи оказались более приспособляемыми, чем другие, и с большим успехом занялись политикой, в то время как другие увидели, что их состояния сошли на нет. И вместо личных самолетов, охоты на леопардов они оказались в разваливающемся жилье и ели самую простую еду.

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