Мемуары Мэттью Перри, которым уже год, обогнали по продажам автобиографию Бритни Спирс

Мемуары Мэттью Перри годовалой давности после кончины знаменитости заняли первое место по продажам на специализированной платформе Amazon, обогнав даже биографическую книгу исполнительницы Бритни Спирс, о чем сообщает издание Radar Online.

Книга звезды сериала "Друзья" носит название "Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь" стала лидером продаж в Америке и Британии.

На прошлой неделе первую строчку занимали мемуары Спирс, которые увидели свет 24 октября текущего года.

Напомним, что Перри был обнаружен без признаков жизни в своем особняке в Лос-Анджелесе.

Артист долгое время боролся с нарко- и алкогольной зависимостью. На момент смерти ни запрещенных веществ, ни спиртного около знаменитости не обнаружено.