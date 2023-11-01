Блогерша из США с русским корнями назвала отличия россиян и американцев

Соня Есьман, родившаяся в Санкт-Петербурге и перебравшаяся жить в США, сравнила российских и американских подписчиков. Блогер назвала разницу между ними в интервью инфлюенсерше Марине Могилько, сообщает Рамблер.

Русскоязычные фанаты если ненавидят, то ненавидят. А уж если любят, то обожают, - заявила Есьман.

По словам блогерши, англоязычная аудитория к ней более равнодушна, тогда как русскоязычные реагируют более эмоционально.

У меня с американцами нет таких отношений. Русские прямо могут наругать меня, — высказалась Есьман.

Соня Есьман также - известная модель. Ее русскоязычный канал на YouTube собрал 1,75 миллиона человек, англоязычный 360 тысяч человек.