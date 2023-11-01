Портниха Пугачевой сообщила, что певица ей ничего не платила

Любовь Аксенова призналась, что Алла Пугачева не платила ей ничего, так как это делали ее возлюбленные.

Приятельница певицы вспоминает, что, когда артистка была с Евгением Болдиным, тот всегда рассчитывался с ней.

Были и такие избранники знаменитости, которые начинали: "Ой, я кошелек забыл, я пиджак не тот надел".

По словам Аксеновой, особенно один супруг исполнительницы, имея в виду Александра Стефановича, постоянно так себя вел.