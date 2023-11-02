ФСБ впервые рассекретила документы об операциях советского ОГПУ

Центр общественных связей при ФСБ России сообщил, что ведомство рассекретило документы об операциях, проводимых Объединенным государственным политическим управленем Советского союза порядка ста лет назад.

В обнародованных документах сказано, что ОГПУ занимался преимущественно борьбой с контртеррористической и подрывной деятельностью, направленной против советских большевиков.

Также ОГПУ противодействовала британским, французским и японским спецслужбам, которые вербовали советских граждан для проведения диверсий и шпионажа.