ООН может признать удары Израиля по лагерю беженцев в Газе военным преступлением

Пресс-служба Управления верховного комиссара ООН по правам человека сообщила, что израильские авиаудары по лагерю палестинских беженцев в Джебалии могут быть признаны военным преступлением из-за жертв среди гражданского населения.

Известно, что войска ЦАХАЛ дважды атаковали Джебалию, в совокупности убив и ранив до 400 мирных граждан. В пресс-службе Минобороны Израиля подтвердили данные об ударе по лагерю беженцев, отметив, что он был необходим для ликвидации одного из лидеров ХАМАС.

Впоследствии глава отдела Евродипломатии Жозеп Боррель признался, что был шокирован количеством погибших в результате ударов по Джебалии.