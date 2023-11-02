Госдеп поддержал идею Путина об урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной

Сотрудник Госдепа США Мэттью Миллер публично заявил, что Белый дом считает учреждение государства Палестина единственным путём для завершения конфликта между ХАМАС и Израилем. Характерно, что ранее подобное предложение высказывал Владимир Путин.

По мнению Миллера, после учреждения палестинской государственности сектор Газа не должны контролировать боевики военного крыла ХАМАС.

Также Мэттью Миллер считает, что израильские войска не имеют права на оккупацию Газы, поскольку в данном регионе проживают этнические палестинцы.