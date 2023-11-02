Шольц поддержал Израиль, но осудил удары ЦАХАЛ по жилым кварталам Газы

01:02 2023-11-02
Шольц поддержал Израиль, но осудил удары ЦАХАЛ по жилым кварталам Газы

Олаф Шольц считает, что израильские войска не должны наносить авиаудары по скоплению мирных жителей сектора Газа.

2 ноября немецкий канцлер Олаф Шольц провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, где публично заявил, что правительство Германии поддерживает Тель-Авив в его противостоянии с ХАМАСом.

При этом Шольц подчеркнул, что Нетаньяху должен приложить максимальные усилия для недопущения гуманитарной катастрофы в Газе, отдав приказ об избегании ударов по гражданской инфраструктуре.

Кроме того, Олаф Шольц поддержал решение Беньямина Нетаньяху открыть израильский КПП "Рафах" для вывоза раненых палестинцев из региона.

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