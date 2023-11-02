Белый дом: Байден и Си Цзиньпин договорились о нюансах грядущей встречи

2 ноября сотрудница пресс-службы Белого дома Эмили Саймонс публично заявила, что офисы Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина договорились о деталях скорых переговоров между политиками. При этом Саймонс призналась, что не может раскрыть все детали будущего мероприятия.

Накануне столицу США посетил лидер китайского МИДа Ван И, где тот провёл переговоры с американским госсекретарём Энтони Блинкеном. После двухстороннего диалога чиновники согласовали встречу Байдена и Си Цзиньпина.

Ожидается, что она пройдёт в Сан-Франциско в период с 11 по 17 ноября, поскольку в это время на территории штата будет проводиться экономический форум АТЭС.