Министр обороны России Сергей Шойгу утверждает, что отечественные военные аналитики должны уделять пристальное внимание опыту применения беспилотников в зоне СВО. По мнению Шойгу, следует изучать инциденты с использованием разведывательных БПЛА и дронов-камикадзе.

Известно, что российские войска успешно отразили контрнаступление ВСУ благодаря масштабным минным полям и ударным беспилотникам "Ланцет", которые в состоянии поражать бронетехнику образца НАТО несмотря на прочную защиту.

Комментируя эффективность западной техники, Владимир Путин ранее говорил, что российские войска заставили её "гореть за милую душу".