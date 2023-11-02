Зеленский обиделся на Запад из-за провала контрнаступления ВСУ

Журналисты американской газеты NYT утверждают, что за четыре месяца контрнаступления армия Украины не смогла добиться успеха ни на одном из направлений, ввиду чего США и их партнёры могут снизить интенсивность поддержки Киева.

По данным New York Times, Владимир Зеленский обиделся на государства блока НАТО, обвиняя их в завышенных ожидания относительно эффективности украинского наступления.

Зеленский уверяет, что коллективный Запад требует сиюминутной победы Украины, однако в действительности солдаты ВСУ могут неделями сражаться за один квадратный километр земли.