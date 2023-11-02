Зеленский обиделся на Запад из-за провала контрнаступления ВСУ

01:16 2023-11-02
Зеленский обиделся на Запад из-за провала контрнаступления ВСУ

Владимир Зеленский считает, что западные страны требуют от Украины невыполнимого, призывая ВСУ сокрушить Россию на поле боя.

Журналисты американской газеты NYT утверждают, что за четыре месяца контрнаступления армия Украины не смогла добиться успеха ни на одном из направлений, ввиду чего США и их партнёры могут снизить интенсивность поддержки Киева.

По данным New York Times, Владимир Зеленский обиделся на государства блока НАТО, обвиняя их в завышенных ожидания относительно эффективности украинского наступления.

Зеленский уверяет, что коллективный Запад требует сиюминутной победы Украины, однако в действительности солдаты ВСУ могут неделями сражаться за один квадратный километр земли.

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