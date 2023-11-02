Российская команда Team Spirit, победившая в The International 2023 по Dota 2, не взяла деньги порноактрисы Евы Эльфи

Порнозвезда из России рассказала, что она заработала на платформе для взрослых 25 тыс. долларов.

Их она намеревалась отправить в качестве призовых денег победителю турнира - российской команде Team Spirit.

Однако столь"пикантному" спонсору пришлось столкнуться с категоричным отказом. Деньги порноактрисы принять не захотели.

Девушка, кстати, и не думала обижаться на отказ.

Ева Эльфи:

Я спросила у команды победителей как перевести им деньги, но они отказались. Я полностью их понимаю и прошу вас никого не осуждать. Это спорт и не каждая организация готова ассоциировать себя с такими историями.

Как пояснила Юлия Романова, ее целью было "еще раз обратить внимание на проблему низкого призового фонда" международного турнира.

Мероприятие проходило в Сиэтле с 12 по 29 октября этого года.

Общая сумма призового фонда The International 2023 по Dota 2 составила около 3,1 млн долларов.

Россияне из Team Spirit обошли европейцев из Gaimin Gladiators с результатом 3:0.