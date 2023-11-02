Арбенина поет о ситуации в мире в своей новой композиции «Бог ушел»

В своей новой композиции "Бог ушел" Диана Арбенина говорит о том, что происходит сегодня в мире.

Знаменитость поет: "Сейчас уже неважно, кто уехал, а кто — дома".

Также в тексте песни прослеживается мысль, что Бог ушел от людей, участи которых не позавидуешь.

Ранее сообщалось, что на выступлении группы "Ночные снайперы" в Новосибирске отключился свет. Это произошло в самом конце концерта, а зрители посчитали, что так задумано. Позднее Арбенина отписалась в Сети, что вырубило пробки.