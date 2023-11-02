Галкин отменил все свои израильские выступления

Максим Галкин записал видеообращение к своим поклонникам в социальных сетях.

Артист сообщил, что его выступления на территории Израиля не состоятся по причине военного положения в стране, из-за которого концертные площадки не функционируют, что еще долго не изменится.

Вся команда юмориста, посовещавшись, приняла решение перенести его гастроли.

Артист заверил, что на все 16 концертов, которые должны были вот-вот начаться, нашлись новые даты.

Напоследок Галкин пожелал всем жителям Израиля мирного неба.