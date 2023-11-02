Многие индийские жены жалуются на то, что все время сидят дома

Максимум – съездить на выходные к родне мужа, с которой тоже не особо интересно (незнание языка плюс разный менталитет и разные культуры).

Некоторых спасают занятия йогой и редкие поездки с супругом в какой-нибудь почитаемый у местных храм.

Ну и, конечно, интернет: можно позвонить в Россию друзьям и родным, можно посмотреть фильм, можно вести блог или общаться с соотечественниками в соцсетях.

А еще: В Индии считается, что во время женских дней представительница слабого пола находится в нечистоте. В этот период на женщину накладывается много ограничений. Она не может выполнять работу по дому (готовить, стирать и так далее), не может спать с мужем.