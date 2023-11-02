В старые времена в Индии существовал ритуал добровольного самосожжения жены после того, как ее муж умирал

Это называется «сати».
Сейчас такой зверский обычай уже не несет массового характера, но в некоторых семьях он до сих пор имеет место, вызывая споры в обществе.
Кроме того, у суеверных индийцев бытует поверье, что если муж умер, жене вскоре тоже суждено умереть – как его верная вторая половинка она отправится следом за благоверным, ведь без него она, дескать, потеряла свой статус в обществе и уже ни на что не годна.
О том, как непросто жить женщине в Индии, может рассказать и биография популярнейшей актрисе Болливуда Айшварии Рай.
Если интересно, то почитайте о том, как самая красивая женщина в мире отстояла своё право оставаться собой.
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